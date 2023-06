Sezon letni na Warmii i Mazurach. Kąpielisk więcej niż przed rokiem

- To liczba porównywalna w stosunku do innych sezonów. Zakwity sinicowe zależą od pogody. Jeżeli mamy upalne lato, wysoką temperaturę powietrza i małe mieszanie się wód w akwenie, to wtedy są warunki dogodne do rozwoju sinic. Natomiast od lat już nie mamy zanieczyszczeń bakteryjnych, mikrobiologicznych wody - powiedziała Jankowska.