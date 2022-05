Noc Muzeów 2022 w polskich miastach. Przegląd atrakcji

Pod hasłem "Bawimy się!" atrakcje przygotowało Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie k. Białegostoku. Noc rozpocznie otwarcie przeniesionej do skansenu chałupy z Dąbrowy-Moczydeł, gdzie we wszystkich pomieszczeniach został odtworzony wystrój z lat międzywojennych, a wśród zgromadzonych tam przedmiotów wiele jest pamiątek należących do byłych właścicieli domu. W drewnianej chacie otwarta zostanie też nowa wystawa stała o tym, jak wyglądało życie dziecka na wsi w latach międzywojennych.