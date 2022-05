Noc Muzeów 2022 w Warszawie. Gdzie się wybrać?

Nazwa "Muzeum od kuchni" ma podwójne znaczenie – w ramach tegorocznej edycji Nocy Muzeów goście będą mogli nie tylko zapoznać się z tajnikami żydowskiej kuchni, lecz także uzyskać dostęp do tych miejsc na terenie Muzeum Polin, które na co dzień są zamknięte dla odwiedzających i przy okazji poznać tajniki pracy muzealników. Wydarzenie rozpocznie się o 19 i potrwa do ok. 01 w nocy.