Bon turystyczny. Do kiedy jest ważny?

- Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić do końca września tego roku. Mogą nim zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. W niektórych przypadkach opłacą nim także jednodniową wycieczkę – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.