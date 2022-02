Norymberga. Atrakcje turystyczne w niedocenianej perełce Bawarii

Norymberga to drugie co do wielkości miasto w Bawarii, które liczy sobie ponad 510 tys. mieszkańców. Od Monachium dzieli ją około 170 km. Warto podkreślić, że dotarcie do Norymbergi z Polski jest proste. Można zdecydować się na bezpośredni lot Ryanairem z Krakowa (około 1,5 godz.) lub postawić na dłuższą, bezprzesiadkową podróż autokarami - np. Ecolines czy Flixbus - odjeżdżającymi z wielu polskich miast.