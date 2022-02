Turyści źli na zmiany w certyfikatach covidowych. "Czuję się rozgoryczony i oszukany"

Aby go przedłużyć, konieczne jest szczepienie przypominające. - Lecę do Hiszpanii w kwietniu, ale jestem po dwóch dawkach szczepienia (ostatnia w czerwcu), więc mój certyfikat będzie już nieważny. Zaszczepię się przed samym wyjazdem, to przedłuży mi opcje urlopowe do stycznia 2023 r. - zdradza Ola Kwaśnik. Przyznaje, że zwlekała z trzecią dawką właśnie ze względu na skrócenie terminu ważności paszportów. - Gdybym zaszczepiła się tzw. boosterem (dawka przypominająca) w grudniu, to na wakacje do Włoch bym już nie poleciała.