Nowa atrakcja na Podhalu. "Cały obiekt znajduje się pod ziemią"

Otwarcie już wkrótce

- Wystawa jest już gotowa. Niektóre eksponaty będą interaktywne - będzie można je dotknąć, eksplorować, aby lepiej zrozumieć pewne procesy przyrodnicze. Cała historia to oprowadzanie po siedmiu salach, a w każdej z nich znajduje się jakiś obiekt - świadek różnych procesów przyrodniczych - zdradził Wahl. - W "Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia" będziemy opowiadali o procesach przyrodniczych, o roli wody i ciśnienia oraz temperaturze, w odniesieniu do tego, co można zobaczyć będąc na turystycznym szlaku - dodał.