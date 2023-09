Nowa atrakcja w Polsce. Takiego miejsca jeszcze nie było

Nowa atrakcja w Polsce

- Od samego początku liczyliśmy na sukces, bo wiedzieliśmy, że projektujemy miejsce, jakiego jeszcze w regionie nie było - mówi dyrektor Parku Legend w Nowej Słupi, Małgorzata Wilk-Grzywna. - To nowoczesny, multimedialny, naszpikowany "elektroniką" obiekt, który jednocześnie odwołuje się do najbardziej zamierzchłych czasów, do historii, a nawet prehistorii. To połączenie bardzo odległej przeszłości z technologiami przyszłości daje efekt "wow", co potwierdzają turyści, wystawiając wysokie oceny zarówno na Facebooku, jak i w Google, gdzie mamy notę 4,9 gwiazdek na 5 możliwych - mówi Wilk-Grzywna.