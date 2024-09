Nowe podatki dla turystów. Najbardziej oblegane wyspy skasują najwięcej

Spodziewają się milionowych wpływów

Opłaty będą obowiązywać od 1 czerwca do 30 września. Według szacunków władz przychody z podatku mają sięgnąć 50 mln euro rocznie. Suma ma być podzielona na trzy części: pierwsza ma trafić do lokalnych władz, druga do ministerstwa ds. wysp i żeglugi, trzecia do resortu turystyki.