I chwalą się, i boją. Turystyczny kraj bije rekord popularności oraz wprowadza zmiany

"Jednak wzrost turystyki również doprowadził do zwiększonego popytu w takich obszarach jak zakwaterowanie, handel detaliczny i transport. To wymaga lepszej edukacji i rozwoju umiejętności siły roboczej" - przekazało biuro burmistrza. Mimo korzyści, konieczne jest zarządzanie rozwojem turystyki, by uniknąć jej negatywnych skutków dla codziennego życia mieszkańców. Biuro zapewniło, że służby miejskie starają się sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na utrzymanie czystości i bezpieczeństwo publiczne.