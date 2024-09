Najtańsze miejsca na jesienny wyjazd. Ceny niskie jak nigdy

Do ceny apartamentu trzeba jednak doliczyć koszty dojazdu, w przypadku Grecji w grę wchodzi samolot. Choć tanie linie latają na tamtejsze wyspy, nie znajdziemy biletów za grosze. Najtańsza jesienią jest Korfu - w dwie strony polecimy tam z Polski od 500 zł, na Kretę czy Rodos od 700 zł. Jak będziemy mieli szczęście, zamkniemy się w ok. 1000 zł za nocleg i przelot.

Polacy najchętniej wybierają jednak wciąż oferty all inclusive. Tutaj zdecydowanie króluje wakacyjny hit, czyli Turcja . Od kilku sezonów jest zdecydowanym numerem jeden, jeśli chodzi o wyjazdy z biurem podróży. Patrząc na ceny, trudno się temu dziwić. Za tygodniowe wczasy all inclusive w drugiej połowie września i pierwszej połowie października zapłacimy od 1080 zł za osobę.

- Turcja od lat słynie z bogatego all inclusive w luksusowych resortach. Turyści poza atrakcyjnymi warunkami cenią dobry stosunek ceny do jakości - potwierdza Marzena German z Wakacje.pl.

Dla popularności kierunku znaczenie miało również wprowadzenie w 2022 r. nowych zasad podróżowania – obywatele polscy nie muszą legitymować się paszportem , wystarczy, że okażą dowód osobisty, który jednak musi być ważny co najmniej sześć miesięcy od daty powrotu do kraju. Nie trzeba też wykupować wizy turystycznej.

Poza Turcją, tanie wczasy all inclusive wykupimy także do Bułgarii (od 1300 zł) i Tunezji (od 1414 zł). Warto zwrócić uwagę szczególnie na tę drugą.

Do końca roku wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą podróżować do Tunezji na podstawie dowodu osobistego (po okazaniu vouchera hotelowego oraz biletu lotniczego w obie strony). Osoby, które nie posiadają paszportów, a chciały zawsze odwiedzić Afrykę, teraz mają więc świetną okazję.

- Warto skorzystać, bo Tunezja to kraj na wskroś ciekawy. Słynie nie tylko z pięknych plaż, ciepłego morza z łagodnym wejściem, co chwalą sobie szczególnie rodziny z dziećmi , jest też ciekawym miejscem dla osób spragnionych kulturalnych i historycznych wrażeń - zachwala Marzena German.

W zeszłym roku poleciało do Tunezji 213 tys. Polaków, co stanowi wzrost rzędu 106 proc. w stosunku do 2022 r., jak również 99,6 proc. w stosunku do 2019 r.