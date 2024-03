Nowość w PKP Intercity. "To świetna wiadomość dla pasażerów"

- Finalizujemy prace nad pilotażowym projektem montażu nowoczesnych maszyn vendingowych w wybranych pociągach. To świetna wiadomość dla pasażerów, którzy już niedługo będą mieć całodobowy dostęp do przekąsek, napoi i kanapek, a także to doskonałe uzupełnienie oferty gastronomicznej w przewozach dalekobieżnych - stwierdził Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.