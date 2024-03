Pociąg z Polski do Chorwacji. Będzie nowe połączenie PKP Intercity?

Nowa szansa na pociąg do Chorwacji

Temat jednak jest wciąż żywy. Sprawą zajęli się krakowscy radni, którzy wystąpili z projektem rezolucji w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. Został on skierowany do ministra infrastruktury i do PKP Intercity.