Nowy rekordzista. Zanurkował głębiej niż łodzie podwodne

Żółw rekordzista

Wyczyn w rejonie Wysp Salomona to najgłębsze zanurzenie żółwia w historii. Według Księgi Rekordów Guinnessa dotychczasowy rekord wynosi 1280 m. Ustanowił go w 2006 r. inny żółw skórzasty. Wynik 1344 m, przewyższa dotychczasowy rekord aż o 144 m. Choć liczby nie kłamią, aby mówić o prawdziwym rekordziście Guinnessa, trzeba poczekać na oficjalne potwierdzenie wyniku i wpisanie go do księgi.