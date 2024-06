Ukochany kraj Polaków na urlop. Rekordowe zainteresowanie w nadchodzącym sezonie

Wakacje 2024 w Chorwacji

Prognozy na wakacje 2024 w Chorwacji są wyjątkowo optymistyczne. Już na początku roku, według danych z systemu eVisitor, odnotowano znaczący wzrost przyjazdów polskich turystów do Chorwacji, co wskazuje na rosnącą popularność tego kierunku. W okresie od stycznia do maja 2024 r. zarejestrowano aż o 35 proc. więcej przyjazdów i o 32 proc. więcej noclegów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, co zwiastuje rekordowe zainteresowanie Chorwacją w nadchodzącym sezonie letnim.