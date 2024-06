Tak spełnia się marzenia na emeryturze. "W podróży spędzam ponad 100 dni rocznie"

- Świat jest tak wielki i zróżnicowany, że nie sposób być przygotowanym na wszystkie sytuacje i znać wszystkie języki. Ale ograniczenia często są w naszej głowie. Pracownicy hoteli, lotnisk, personel pokładowy, pracownicy środków transportu są przygotowani na to, by obsługiwać osoby nieznające danego języka. Ważna jest "wyobraźnia językowa", zrozumieć o co chodzi w danej sytuacji, a te sytuacje są często powtarzalne - podsumowuje i dodaje, że istotne jest czytanie języka ciała. - Powszechna jest infografika, do zrozumienia której nie jest potrzebny żaden język. Obecnie, by sprawnie poruszać się w większości krajów świata wystarczy "osłuchanie językowe", i tym językiem jest angielski