Nowy sposób dotarcia do odbiorców chińskiej sztuki współczesnej

Nowy poziom komunikacji artystycznej

W dobie Internetu, komunikacja artystyczna przenosi się na nowy poziom. Zhang Yudong uważa, że skuteczna interakcja z publicznością online to wyjątkowy produkt współczesnej epoki, otwierający nowe możliwości dla artystów. Sztuka w Internecie nie tylko przyciąga uwagę, ale także tworzy bezpośrednią więź między twórcą a odbiorcą, co przyczynia się do demokratyzacji i globalizacji sztuki. Od tego jest już tylko krok do monetyzacji. I tak powstała więź przeradza się w obopólną korzyść.