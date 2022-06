Nurkowanie nie tylko w tropikach. Poznaj polskie miejscówki

Kolejne jezioro odpowiednie do nurkowania to Hańcza. Wody najgłębszego polskiego jeziora – o maksymalnej głębokości ok.108,5 m – zaliczają się do I klasy czystości. Nic dziwnego, że kuszą nurków. Zwykle zaczynają oni podwodną przygodę na wysokości wsi Błaskowizna lub kolonii Stara Hańcza.