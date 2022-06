Nowa krajowa trasa Ryanaira. Będzie hitem?

Krajowe połączenia Ryanaira

W tym momencie Ryanair ma już całkiem rozbudowaną ofertę lotów krajowych. Z Gdańska polecimy do Krakowa, Wrocławia i Lublina. Z Olsztyna odbywają się loty do Wrocławia i Krakowa, a ze Szczecina do Krakowa i Warszawy. Bilety na terminy wakacyjne rozpoczynają się od ok. 50 zł w jedną stronę.