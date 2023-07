O tym nie możesz zapomnieć! Czyli 7 niezbędnych rzeczy w wakacyjnym plecaku

6. Uważaj na odwodnienie

Jak wiadomo, dbanie o odpowiednią ilość przyjmowanych płynów jest niezbędne dla naszego zdrowia, szczególnie latem. Kiedy temperatury osiągają rekordową wysokość, możesz sięgnąć nie tylko po wodę, ale także soki. Ich ogromną zaletą jest to, że z łatwością możemy zabrać je ze sobą z domu, kupując w sklepie mniejsze pojemności lub przelewając je do wielorazowej butelki. A szklanka soku może stanowić 1 z 5 dziennych porcji warzyw i owoców, zalecanych do spożycia przez WHO. Oprócz walorów smakowych, zawierają w sobie wiele cennych witamin i pierwiastków.