Obozy dla dorosłych. "Niektórzy się oburzają, ale mnie to nie obchodzi"

Ilona Raczyńska z Wirtualnej Polski zimą jeździ do Zakopanego na obozy taneczne. - Zabieram męża, który nie tańczy. On chodzi na stok, ja na salę treningową, a dzieci... są w domu z dziadkami. Niektórzy się oburzają, ale mnie to nie obchodzi, bo to nasz przepis na zimę i wszyscy są zadowoleni. Przecież dorosłym też się należy, by przez chwilę mogli czuć się jak dzieci - opowiada.