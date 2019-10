Odessa to będzie twoje nowe ulubione miejsce na weekendowy wypad

Szukamy miejsca, gdzie będzie tanio, będzie co oglądać, będzie można nacieszyć się nadmorskim klimatem i przede wszystkim będzie trochę cieplej niż w Polsce. Wiecie, co wybrać? Ukrainę! A konkretnie Odessę, gdzie od niedawna można dostać się tanimi liniami. Nie zawiedziecie się.

Odessa na Ukrainie oferuje mnóstwo atrakcji. I jest naprawdę tanio. (WP.PL)

Bulwar nadmorski

Bulwar nadmorski skrywa większość najważniejszych atrakcji Odessy. Z jednej strony mamy schody potiomkinowskie, przy których warto zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem, idąc w kierunku Parku Tarasa Szewczenki, będziemy mieć pomnik Puszkina, Muzeum Archeologiczne, nieco z boku budynek Opery. Park Szewczenki to z kolei idealne miejsce na spacery. To tu mieści się stadion wybudowany na EURO 2012, z którego nigdy nie skorzystano. Jest deptak, miejsca upamiętniające drugą wojnę światową. Jest też lunapark, który będzie świetną rozrywką na wieczór. Przez park można dojść też do głównej plaży Lanżeron. W centralnym miejscu jest hotel Nemo z delfinarium. Przy niewielkim molo można poczuć klimat prawdziwego nadmorskiego kurortu.





































Privoz market

Rynek mieści się niedaleko dworca kolejowego. Naprawdę warto się tam udać. To idealne miejsce by sprawdzić, jak na co dzień żyją mieszkańcy Odessy. Co kupują, jakie ryby się tam sprzedaje, a jakie owoce? Coś dla tych, którzy lubią oderwać się od typowo turystycznych miejsc. Na Privoz znajdziecie niespotykane w Polsce ryby. Są te świeże, ale dominują te suszone, które są przysmakiem Ukraińców. Stoły uginają się pod ciężarem stert krewetek, które tutaj kosztują grosze, dosłownie. Poza tym jest sporo owoców, których w Polsce nie dostaniemy. Udało nam się sfotografować staruszkę, która zajadała… przepęklę ogórkowatą. To roślina dyniowata z czerwonymi owocami.





































Muzeum koniaku

Kilkanaście minut drogi od centrum miasta mieści się Muzeum Koniaku Shustov (przy ul. Mel'nyts'kiej). To miejsce dla tych, którzy chcą spróbować i zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym od lat wytwarza się słynny ukraiński trunek. Koniak tu unosi się w powietrzu. Nie jest to nadużycie, bo w ciągu roku z każdej beczki ulatnia się 2-3 proc. koniaku. Na miejscu możemy poznać historię rodziny Shustov, ale przede wszystkim zobaczyć beczki, w których przechowywany jest koniak. Jest polski wątek – jedna z beczek sygnowana jest imieniem Krzysztofa Zanussiego. Podobno jest ogromnym fanem odeskiego koniaku. Ciekawym przeżyciem jest wizyta w tym muzeum latem. Upał sprawia, że w pomieszczeniach z beczkami pełnymi koniaku można wytrzymać góra minutę. Nie ma w ogóle tlenu!





























City food market

Gdańsk ma Słony Spichlerz, Warszawa – Halę Koszyki. A w Odessie podobny klimat panuje w food hallu przy ulicy Rishelievskiej. To miejsce, w którym znajdziecie kilka restauracyjnych boxów. Jest kuchnia azjatycka, wegańska, jest miejsce z falafelami, z sushi i takie ze świeżymi owocami morza, które kucharze przygotowują na miejscu. City food market to super miejsce, gdzie można przyjść ze znajomymi. Każdy zamówi coś innego, a usiądziecie przy jednym stole. Są też dwa bary, dla spragnionych. Zaraz po jedzeniu to miejsce wyróżnia się niebanalnym wystrojem. Duch starej kamienicy i morskie akcenty.

























Arkadia

To już miejsce skrojone pod masową turystykę. Knajpa przy knajpie, a obok bary, kluby nocne, plaże zastawione leżakami i przykryte parasolami. Trzeba jednak przyznać, że niektórzy szukają właśnie takich miejsc. Jeśli będziecie mieszkać niedaleko Arkadii, tu z pewnością będziecie mieć dobrą bazę gastronomiczno-imprezową. Jeśli mieszkacie bliżej centrum Odessy, droga do Arkadii wiedzie na prawo od głównej plaży przy bulwarze. Warto przespacerować się w stronę Arkadii, bo wtedy mija się dzikie, niestrzeżone i niezastawione parasolami plaże.

































Odeska opera

Bilety do opery w Odessie kosztują 160 hrywien, czyli ok. 30 złotych. To świetna okazja dla tych, którzy kochają tego typu rozrywkę, ale też dobry moment na swoje pierwsze wyjście do opery. Bilety w przeliczeniu na złotówki nie są drogie, a wnętrze wygląda jak z bajki. Główna sala otoczona jest złotymi zdobieniami, które chyba na każdym robią wrażenie. I do tego są te klasyczne balkony! Można się poczuć przez chwilę jak w innej epoce.

























