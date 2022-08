Ogromny problem w Wenecji. Nielegalne miejsca noclegowe na łodziach

Ogromny problem w Wenecji

Nielegalne miejsca noclegowe to ogromny problem dla władz miasta. Są bowiem nielegalne, a ich właściciele nie płacą podatków. Siły porządkowe Wenecji posługują się specjalnym programem komputerowym, by wytropić takich oszustów. Wyłapuje on te "pensjonaty", które nie figurują w żadnych rejestrach, a oferują pokoje turystom.