Ojcowski Park Narodowy. Jaskinia Ciemna będzie tymczasowo zamknięta

Jaskinia Ciemna, która jest najważniejszym miejscem zimowania nietoperzy - podkowców małych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, będzie zamknięta dla zwiedzających od czwartku aż do wiosny. Związane jest to z rozpoczęciem przez te ssaki przygotowań do hibernacji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jaskinia Ciemna (Wikimedia Commons)