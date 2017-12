Okazja dnia. Przywitaj Nowy Rok na Cyprze od 2059 zł

Jeśli tęsknisz za wakacjami, nie masz planów na sylwestra i planowałeś udać się na spontaniczny urlop, ta oferta może cię zainteresować. Oto kolejna nasza propozycja na wyjazd wakacyjno-noworoczny - 7 dni w mieście Limassol na Cyprze w promocyjnej cenie.

Nic tak nie wprawia w dobry nastrój, jak spontaniczny urlop. Jeszcze bardziej cieszy myśl, że będzie można na chwilę uciec od mrozu, śniegu i zapomnieć o zimowej kurtce. Idealnym miejscem w Europie, w którym będziesz cieszyć się słońcem na przełomie grudnia i stycznia oraz wznosić toast z okazji Nowego Roku, jest właśnie Cypr. Wystarczy wspomnieć, że temperatura powietrza w tym czasie oscyluje tu na poziomie ok. 18-23 st. C, a wody w morzu wynosi ok. 17-18 st. C. Cypr to jedno z niewielu miejsc na naszym kontynencie, w którym sezon trwa przez cały rok.