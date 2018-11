Okazja dnia. Wczasy w ekskluzywnym hotelu Atlantis w Dubaju

Dubaj to najbardziej popularny emirat spośród siedmiu wchodzących w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Znajduje się tu jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli świata. Teraz możecie zarezerwować w nim nocleg w dużo niższej cenie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ten pełen przepychu hotel zbudowano na sztucznej wyspie w kształcie palmy (Shutterstock.com)

Zainteresowanie wakacjami w tym miejscu rośnie w zastraszającym tempie. Dlatego nie zastanawiaj się dłużej i po prostu postaw na Dubaj. A jeśli szukasz noclegu na najwyższym poziomie, to zdecydowanie oferta dla ciebie.

Dubaj nie jest tylko dla bogaczy. To kierunek dostępny cenowo dla wszystkich, którzy marzą o urlopie w słynnej metropolii. Choć w przypadku tej oferty trzeba przygotować się na większy wydatek. 7-dniowy pobyt w słynnym hotelu Hotel Atlantis, The Palm w ofercie last minute kosztuje teraz 9 873 zł (standardowa cena to 16 588 zł). Zważywszy na fakt, jak drogi jest to hotel, cena jest bardzo atrakcyjna.

Hotel Atlantis, The Palm w Dubaju jest usytuowany na jednej z trzech sztucznych wysp w kształcie palm - Palmie Dżamira. Stylistyką nawiązuje on do wyobrażeń o legendarnej Atlantydzie. Podziemny labirynt, który możemy w nim znaleźć ma imitować zatopione ruiny Atlantydy.

Znajdziemy tu także piękne delfinarium i 23 restauracje (arabska, azjatycka, włoska, owoce morza, klub nocny, bar plażowy i inne), w których można spróbować kuchni z całego świata.

Shutterstock.com Podziel się

W hotelu mieści się 1539 pokoi i apartamentów, których powierzchnia zaczyna się od 45, a kończy na… 924 m kw. (mowa o apartamencie – rezydencji Royal Bridge Suite, położonej nad łukiem łączącym wschodnią i zachodnią wieżę). I wśród których są takie perełki jak ukryte w pod wodą Underwater Suites, które – za sprawą panoramicznych, przeszklonych ścian, pozwalają gościom podziwiać morski świat z najróżniejszymi gatunkami zwierząt.

Tutejszy Park Wodny Aquaventure o powierzchni 160 tys. m kw. to spełnienie marzeń niemal każdego człowieka. Największy w regionie (jednodniowy wstęp kosztuje 260 zł), ma wszystko to, co trzeba, a nawet trochę więcej. Są więc sztuczne rzeki z metrowymi falami, są wodospady i zjeżdżalnie dla dużych i małych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl