Dubaj. Idealny kierunek na jesień z coraz niższymi cenami

Całoroczny Dubaj to świetny pomysł na jesienne wakacje. Powiew egzotyki, czyste plaże, klimat orientu i letnia atmosfera o tej porze roku bardzo sprzyjają efektywnemu odpoczynkowi. Sprawdź, co ciekawego zobaczysz i zrobisz w dalekim Dubaju.

Warto jechać do Dubaju

Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z pewnością zaskoczy odwiedzających ten kierunek turystyczny po raz pierwszy przyjezdnych z Europy. Stolica tego spośród emiratów usytuowana jest w Zatoce Perskiej, w dalekiej od Polski Azji, ale tego wyjazdu nie pożałujemy.

Obyczaje i kultura są tutaj tak inne niż w naszej części kontynentu, na ulicach zadziwi nas czystość, a w nowoczesnym i higienicznym metrze za picie wody można dostać mandat. Dubaj jest bezpiecznym krajem arabskim, pełnym życzliwych mieszkańców, z piękną architekturą, monstrualnymi wieżowcami, imponującymi meczetami, ciekawą kuchnią, niespotykanymi u nas kontrastami. To tutaj zjemy złote lody, wybierzemy się do podwodnej restauracji, odpoczniemy w jacuzzi na ostatnim pietrze jednego z drapaczy chmur, a na spacerze jedną z promenad na wybrzeżu spotkamy gwiazdy z Hollywood. Koniecznie odwiedźcie również naprawdę gigantyczne podwodne zoo w Dubaju połączone z ogromnym akwarium, czynne codziennie.

Dubaj – gdzie nocować?

W Dubaju we współczesny krajobraz miejski doskonale wpisują się nowoczesne wieżowce. Część z nich mieści świetne hotele, w zdecydowanej większości 4- i 5-gwiazdkowe. W cenie zakwaterowania otrzymujemy niesamowite widoki na całe wybrzeże z bardzo wysokich pięter, naprawdę daleko od ziemi, co docenimy z pokoju z balkonem (jeśli oczywiście nie mamy lęku wysokości). Szczególnie godne polecenia są te obiekty noclegowe, z których zobaczymy słynne sztuczne Wyspy Palmowe z 7-gwiazdkowym hotelem.

Zazwyczaj koszty pobytu obejmują jedynie bufet śniadaniowy, ale jeśli dobrze poszukamy, w ofercie biur podróży znajdziemy również tygodniowe wyjazdy do Dubaju z kilkoma posiłkami dziennie w cenie. Na ogół hotele z prywatnymi basenami na poziomie gruntu albo na dachu dysponują także darmowymi busami na plażę czy do pobliskich centrów handlowych, tak lubianych przez turystów. Centrum miasta wprost najeżone jest ciekawymi restauracjami, a najszybciej i najtaniej możemy się po nim poruszać za pomocą metra.

Pogoda w Dubaju jest zawsze wspaniała na zwiedzanie i plażowanie

Dubaj to doskonały całoroczny kierunek, szczególnie kuszący, gdy w naszej części świata zaczynają się zimne wieczory i nocne przymrozki. Największe miasto w kraju zdecydowanie przoduje spośród wszystkich siedmiu emiratów pod względem interesujących miejsc oraz nietuzinkowych atrakcji turystycznych. A jak jest z pogodą w Dubaju? W tej części Bliskiego Wschodu lata dają się Europejczykom nieźle we znaki. Pomiędzy czerwcem a wrześniem temperatury powietrza wynoszą bowiem przeciętnie w ciągu dni nawet 40 st. C, spadając nocą do minimum 27 kresek, co nie stanowi wytchnienia i raczej nie daje znużonym upałami podróżnikom ochłody.

Zdecydowanie przyjemniej robi się w Dubaju już od listopada, doświadczymy bowiem maksymalnie 30 st. C w dzień, 19 st. C nocą, a woda w Morzu Arabskim (27 st. C) wciąż umożliwia kąpiele i korzystanie z wodnych atrakcji. W grudniu jest już średnio 25 st. C w dzień i 16 st. C w nocy, a dobowa liczba godzin z pełnym nasłonecznieniem waha się wokół 8. Następnie po najchłodniejszym styczniu i lutym (”jedynie” 23 st. C w ciągu dnia) wracają wysokie temperatury powietrza. Od marca będzie już 27 st. C w dzień i 17 st. C nocą, a w kolejnych miesiącach słońce i bezchmurne niebo towarzyszyć nam będą praktycznie przez cały dzień. Opady deszczu czy chłodne wiatry nie grożą nam na ogół w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Co robić w Dubaju?

Dubaj jest miastem sporym, mocno zaludnionym i wciąż się rozrastającym, co nie powinno nikogo dziwić w tak ważnej pod względem ekonomicznym azjatyckiej metropolii. Rynek nieruchomości oraz branża biotechnologiczna kwitną. A co zainteresuje przeciętnego turystę, który nie ma zamiaru na miejscu inwestować miliardów w skali lokalnej? Najnowocześniejsze i typowe dla tej części świata są słynne sztuczne wyspy z ogromną ilością prywatnych willi i apartamentowców na ich terytoriach.

Wodne projekty dubajskie z unikalną architekturą i strzelistymi wieżowcami to przede wszystkim lepy na turystów, z głośną Wieżą Arabską, czyli Hotelem Żaglem na czele (Burj Al Arab dysponuje aż 7 gwiazdkami!). Tego typu niezwykle luksusowe lokalizacje cenią się najbardziej, ale wszystko tłumaczą warunki wypoczynku oraz poziom obsługi. Wspomnimy tylko o całodobowym prywatnym lokaju, wykończeniach pomieszczeń ze szczerego złota i rozmiarach dostępnych apartamentów, zaczynających się od... 169 m2.

Najwyższe światowe sztuczne konstrukcje wzniesione dzięki pracy człowieka i zrealizowane nakładem ogromnych środków finansowych przy pomocy innowacyjnych i bardzo kosztownych maszyn prezentują się dość futurystycznie w nadmorskim krajobrazie Dubaju. Nie można od nich jednak oderwać wzroku, a krajobraz emiratu uzupełniają rozległe centra handlowe, takie jak The Dubai Mall.

Miasto jest punktem żeglugi i ośrodkiem ważnych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, z atrakcjami wodnymi, krytymi stokami narciarskimi, kwitnącym życiem nocnym. Wjedźmy na taras widokowy na 124. piętrze Burdż Chalifa, budowli wysokiej na 829 m, odwiedźmy tamtejszy meczet na 158. piętrze albo ten kamienny, zwany Jumeirah Mosque, na 1200 osób (zamknięty w piątki). Kolejne must see w Dubaju to wspominane już podwodne zoo, które zachwyca nie tylko najmłodszych turystów, parki rozrywki Bollywood Park, Riverland, Dubai Safari, Miracle Garden oraz zadaszony IMG Worlds of Adventure, nowoczesny budynek opery, lodowisko i wodospad.

W Dubaju już na pierwszy rzut oka widoczne są wielkie pieniądze, pompowane do kraju na ogromną skalę przez najbogatszych tego świata. Powstających gigantycznych inwestycji nie sposób nawet zliczyć. Ta część Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jednak zdecydowanie więcej niż szejkowie, Wyspy Palmowe czy luksusowe apartamenty na 158. piętrze w najwyższych budynkach świata sięgających chmur. Ale najlepiej doświadczyć tego wszystkiego osobiście podczas pełnej wrażeń wycieczki do Dubaju jeszcze tej jesieni. Ceny są całkiem rozsądne, a warunki wspaniałe.

