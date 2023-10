Oktoberfest w cieniu skandalu z hailowaniem i śpiewaniem nazistowskiej piosenki. Światowe media oburzone

- Nie dzieje się tak, że II wojna światowa się skończyła, serca się oczyściły, umysły też. Widzieliśmy, co się działo na Oktoberfest. Wystarczy tylko, że zacznie grać melodia nazistowska, to co się dzieje z niemieckimi rękami? Od razu w łokciu się prostują - zauważyła w rozmowie z PAP Natalia Nitek-Płażyńska.