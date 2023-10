Miejska maskotka musi schudnąć. "Nie trzeba niczego więcej oprócz waszej miłości"

Koniec z dokarmianiem Pippo

W środek 4 października Pippo trafił do kliniki weterynaryjnej ze spuchniętą łapą. Po szczegółowych badaniach lekarz stwierdził, że pies zmaga się z poważną otyłością i nie należy go dokarmiać. Musi jeść tylko to, co codziennie dostaje od swoich dyżurnych opiekunów.