Omikron. Filipiny w ostatniej chwili zmieniły decyzję w sprawie otwarcia granic

Azja kocha turystów

Filipiny to kraj, który żyje z turystyki. W 2019 roku wyspy odwiedziło ponad 8 mln zagranicznych turystów, a przemysł turystyczny wytworzył blisko 13 proc. PKB. W 2020 roku rząd Filipin wprowadził jedne z najdłuższych na świecie lockdownów, które w niektórych regionach trwały ok. czterech miesięcy. Doprowadziło to do zapaści gospodarczej i najgłębszej od dziesięcioleci recesji. Z powodu ograniczeń w podróżach liczba zagranicznych przyjezdnych spadła o 82 proc. - do niespełna 1,5 mln.