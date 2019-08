Opłata za wjazd do Krakowa. Pomysł ma pomóc rozwojowi miasta

Opodatkowanie turystów to pomysł, który ma pomóc w poradzeniu sobie z szybko rosnącą liczbą podróżnych odwiedzających Kraków. Od przyjezdnych ma zostać pobierana opłata w wysokości 1 euro.

Kraków bywa czasem wręcz "zadeptywany" przez turystów. W mieście jest głośno, a przyjezdni opanowują sklepy, restauracje oraz nocne kluby w centrum miasta. To powoduje, że mieszkańcy uciekając przed zgiełkiem przeprowadzają się na obrzeża.

Coraz więcej pojawia się też interwencji Policji, która wzywana jest do najdziwniejszych ekscesów przyjezdnych. Turyści coraz bardziej przeszkadzają mieszkańcom w codziennym życiu. Zdaniem radnej pieniądze zyskane z wprowadzenia podatku od turystów można będzie przeznaczyć na ważne dla mieszkańców projekty.

- Można się cieszyć, że odwiedzających jest mnóstwo, bo wiadomo, że turystyka jest biznesem napędzającym rozwój i bogacenie się miasta. Ale jest też tak, że w którymś momencie liczba turystów zaczyna osiągać stan krytyczny i może zagrażać normalnemu funkcjonowaniu mieszkańców. – mówi Janos w rozmowie z "Rzeczpospolitą". - Dlatego trzeba pomyśleć co zrobić, by ten ruch wyhamować, a przy okazji, by miasto skorzystało na tak olbrzymim zainteresowaniu – dodaje.