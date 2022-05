Opłata za wjazd do Wenecji. Zwrot akcji w kwestii kontrowersyjnego pomysłu

Nawet 46 zł za wjazd do Wenecji

Do uiszczenia opłaty za wjazd do Wenecji zobligowani będą wyłącznie turyści, którzy nie zamierzają korzystać z bazy noclegowej miasta. Jednodniowi przyjezdni zapłacą za wstęp do Wenecji od 3 (ok. 13 zł) do 10 euro (ok. 46 zł), w zależności od obłożenia, pory dnia oraz miesiąca. Im więcej ludzi, tym drożej.