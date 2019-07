Osły na Santorini miały mieć lżejsze życie. W dalszym ciągu są wykorzystywane

Rząd Grecji wprowadził w 2018 r. maksymalną wagę, jaką mogą przewozić osły. Stało się to po tym, gdy media obiegły zdjęcia osiołków z trudem dźwigających na grzbiecie otyłych turystów. Jednak stowarzyszenie PETA przekonuje, że los tych zwierząt nie uległ poprawie.

PETA przygotowała petycję skierowaną do burmistrza Santorini - Anastasiosa Nikolaosa Zorzo oraz do Greckiego Ministerstwa Turystyki. "Pomiędzy kursami zwierzęta nie mają dostępu do schronienia przed słońcem, chociaż prawo tego wymaga. Odmawia się im także jedzenia i wody. Jest to rzeczywisty problem zwierząt i naruszenie greckich przepisów dotyczących ochrony zwierząt, zwłaszcza w gorących miesiącach letnich" - czytamy w dokumencie.