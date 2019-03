Zwierzęta zamknięte w brelokach. "Nie mogą przeżyć zbyt długo"

Przez ten straszny proceder obrońcy praw zwierząt nie mogą spać spokojnie. Żółwie i salamandry zamykane w plastikowych woreczkach umierają szybko i w niewyobrażalnych męczarniach.

W rozmowie z CNN jeden ze sprzedawców breloków stwierdził, że woda, w której znajdują się zwierzaki zawiera skrystalizowany tlen i inne składniki odżywcze niezbędne do życia. Niestety są to tylko puste słowa. Za ok. 6 zł można kupić małego żółwia czy jaszczurkę, które wkrótce po zakupie zwyczajnie się uduszą. Proceder rozwinięty jest szczególnie w Chinach, gdzie głównymi klientami są dzieci.