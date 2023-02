Ostrzegają korzystających z Booking.com. "Dla mnie stracili wiarygodność"

Osoba kontaktująca się z panią Justyną nalegała, aby ta zweryfikowała kartę już w styczniu, mimo że płatność była wymagana do początku czerwca. To wzbudziło podejrzenia turystki. "Na szczęście akurat nie udostępniłam karty do weryfikacji. Po blisko dwóch tygodniach skontaktował się ze mną Booking.com, pisząc o próbie oszustwa i wyłudzenia!" — tłumaczy kobieta, która apeluje, aby w podobnych sytuacjach zachować szczególną ostrożność.