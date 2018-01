"Pan jest nagi!". Czyli jak nie zachowywać się w saunie

Podglądanie innych, brak higieny, siadanie na deskach bez ręcznika... Oto największe grzechy popełniane w saunie. Nigdy ich nie powtarzaj.

Dobrodziejstw korzystania z sauny nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć (Shutterstock.com, Fot: Billion Photos)

Sezon saunowy w pełni. Dobrodziejstw korzystania z sauny nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć: poza czystą przyjemnością regularne wizyty w saunie poprawiają odporność, zapobiegają infekcjom dróg oddechowych, oczyszczają organizm z toksyn i chronią przed negatywnymi skutkami stresu. Saunowanie ma też działanie odchudzające: podnoszenie temperatury ciała uruchamia w organizmie te same procesy, co przy wysiłku fizycznym, przez co przyspiesza metabolizm.

Nic dziwnego, że coraz więcej polskich hoteli i pensjonatów oferuje gościom możliwość skorzystania z sauny. Niestety, wraz z komercjalizacją saunowania coraz częściej zapominamy o zasadach poprawnego korzystania z sauny i związanych z tym dobrych obyczajach. Przypominają mi o nich Eliza i Maciek, entuzjaści seansów saunowych, lub, jak sami mówią, "naparzania".

- Zacznijmy od tego, że przed wejściem do sauny zawsze bierzemy prysznic, niezależnie od tego czy kąpaliśmy się przed wyjściem z domu - zaczyna Eliza. - Koniecznie nago, używając mydła lub żelu. Z kolei po wyjściu z sauny spłukujemy ciało samą wodą, bo mydło zamyka pory, a to właśnie podczas schładzania rozgrzanej skóry następuje największy wyrzut toksyn z organizmu.

Dowiaduję się, że przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię, która szybko się nagrzewa i może nas poparzyć. Zdejmujemy też kostium lub kąpielówki. Sztuczny materiał przyczynia się do wydzielania przykrego zapachu podczas pocenia, a w bardzo wysokiej temperaturze (np. w saunie suchej) może się po prostu nadtopić i spowodować odparzenia. Jeśli czujemy się skrępowani własną nagością, możemy owinąć się ręcznikiem.

- Ręcznik jest zresztą w saunie kluczowy, ponieważ żadna część naszego ciała nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z drewnem - tłumaczy Maciek. - Siadanie bezpośrednio na ławkach sprawia, że pot wnika w deski i po pewnym czasie w takiej saunie będzie po prostu śmierdzieć. Można wziąć ze sobą dwa ręczniki - jednym się owinąć lub na nim usiąść, drugi podłożyć pod stopy, jeśli chcemy je oprzeć na ławce.

- Przyda się też dodatkowy ręcznik do owinięcia głowy albo specjalna filcowa czapka - podpowiada Eliza. - Zimą to właśnie przez głowę tracimy najwięcej ciepła, dlatego najłatwiej się przeziębić nie nosząc czapki. Z kolei w saunie głowa pierwsza wysyła sygnał, że organizm się przegrzał i pora wychodzić. Jeśli owiniemy głowę ręcznikiem, taki sygnał odbierzemy później i będziemy w stanie rozgrzać całe ciało.

Zaczynam rozumieć, że czas gra w saunowaniu istotną rolę. W saunie suchej, w której panuje najwyższa temperatura (nawet 110 °C), spędzamy do 15 minut - lub tyle, ile wytrzymamy. Generalnie słuchamy swojego ciała, ale pamiętamy o kilku zasadach, które pomogą bardziej skorzystać na wizycie w saunie.

- Lepsze efekty daje posiedzenie w saunie dłużej niż szybkie rozgrzanie się do maksimum i wyjście po paru minutach – wyjaśnia Maciek. - Dlatego jeśli nie jesteśmy wytrzymali na gorąco, siadajmy na niższych ławkach. Na tych najwyższych jest najgoręcej, ponieważ gorące powietrze przemieszcza się do góry. Znaczenie ma też położenie ciała - leżąc utrzymujemy całe ciało w równej temperaturze, siedząc głowę trzymamy wyżej, więc siłą rzeczy szybciej się ona nagrzewa.

Po wyjściu z sauny schładzamy ciało, chłodną wodą lub śniegiem. Ale nie wskakujemy od razu do beczki z zimną wodą, jaka często stoi obok sauny. Przedtem należy spłukać ciało pod prysznicem. - W przeciwnym razie woda w takiej beczce szybko mogłaby nabrać "wątpliwej reputacji" - śmieje się Maciek.

Idealnie jest powtórzyć kilka wejść do kabiny saunowej. Korzystając z przybasenowych saun nie zawsze mamy na to czas. Warto zarezerwować sobie cały wieczór i wybrać się na seans saunowy, które przez całą zimę odbywają się w różnych miejscach w Polsce. Ich kalendarz znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Saunowego.

- Noce saunowe to świetna sprawa - chwali Eliza. - Uczestniczymy w nich od lat, nie raz spędzaliśmy tak Sylwestra, wtedy odpada problem wieczorowej sukni! Zaletą nocy saunowej jest to, że mamy więcej czasu. Imprezy zazwyczaj trwają od 21 do 2 w nocy. Zostawiam telefon w szatni i zapominam o całym świecie. Poza tym to fajna okazja, żeby spotkać się z miłośnikami saunowania z całej Polski. Między seansami jest bufet, panuje rodzinna atmosfera.

W ramach nocy saunowych profesjonalny saunamistrz prowadzi kilkunastominutowe seanse. Zaczyna od polania wodą kamieni na piecu. Następnie za pomocą ręcznika lub wachlarza rozprowadzają w saunie wilgoć, wzmacniając odczucie ciepła. Najlepsi startują w mistrzostwach w "machaniu ręcznikiem". "Saunamistrzowie" czynią z saunowania sztukę: według wymyślonego przez siebie klucza przygotowują podkład muzyczny, kolorowe światła, animacje lub wideoklipy. Dobierają też aromatyczne olejki, których dodają do parującej wody.

- Najpopularniejsze są aromaty cytrusowe i korzenne - mówi Maciek. - Ciekawy efekt daje zapach mięty. Działa orzeźwiająco, więc masz wrażenie, że w saunie jest i ciepło, i chłodno. Ale mnie najbardziej podobał się aromat whisky.

W zakładce "Kultura saunowania" na stronie Polskiego Towarzystwa Saunowego czytam: "W saunie zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby zachowywali się inni". Z tą zasadą zgadza się Maciek: - Wchodząc do sauny wypada się przywitać z tymi, którzy są już w środku, wychodząc, mówimy "do widzenia". Szybko zamykamy za sobą drzwi, żeby nie uciekało ciepło. Nie przyglądamy się innym, nie wołamy zdziwieni: "Pan jest nagi!". Dbamy o własną higienę osobistą: przed wejściem do sauny suchej bierzemy prysznic, a w saunie mokrej przed wyjściem spłukujemy po sobie miejsce. Nie rozmawiamy głośno w towarzystwie ludzi, których nie znamy, bo możemy komuś przeszkadzać. Jeśli nie lubimy siedzieć w ciszy, możemy wynająć sobie saunę z grupą znajomych. Jeśli do sauny zabieramy dzieci, tłumaczymy im, jak się zachowywać. Niestety, często dorośli sami tego nie wiedzą.