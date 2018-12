Pasażerka na gapę. Czeka na właściciela w schronisku "Na Paluchu”

Przyleciała na warszawskie lotnisko samolotem. Jest czarna, ma cztery lata, waży 4 kg i jest czworonogiem, a dokładnie kotką. Znalazła ją pasażerka w samolocie rejsowym LOT-u. Chciała włożyć swój bagaż pod fotel, a znalazła zapomniane zwierzę. Znajda czeka w schronisku "Na Paluchu".

Na Facebooku schroniska możemy przeczytać: "Uwaga! Kot latał samolotem liniami krajowymi". A poza tym, dowiadujemy się, że "kotka jest wysterylizowana i przyleciała na warszawskie lotnisko samolotem, który latał na trasach do Lublina , Poznania , Gdańska . Kotka ma ciemne umaszczenie, ma cztery lata i waży 4 kg".

Straż Miejska w Warszawie potwierdza te informacje. Kotkę w samolocie rejsowym LOT-u znalazła pasażerka, która chciała włożyć swój bagaż pod fotel. "Kot był miły, spokojny i zadbany, niestety nie posiadał czipa" - informuje Straż Miejska. To właśnie strażnicy z Ekopatrolu zawieźli zwierzę do schroniska. "O kocie, który latał samolotem" - żartują.

Czy samolot przyleciał z Lublina? Czy to znaczy, że pasażerka również? Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin, stanowczo zaprzecza wersji, że kot przyleciał z Lublina. W rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" przekonywał, że członkowie załogi, którzy odpowiadają za kontrolę wejścia na pokład, z pewnością by go zauważyli.