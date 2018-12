Pechowy lot młodej kobiety. "Wszyscy się ze mnie śmieją"

Rozżalona pasażerka poskarżyła się mediom, że obsługa lotniska nie pozwoliła jej zabrać na pokład samolotu "swojej jedynej przyjaciółki" o imieniu Cassie. Okazała się nią rybka akwariowa.

Lanice Powless, studiuje na uniwersytecie w Korolado. Leciała z Denver do Kalifornii. Kobieta twierdzi, że została zmuszona do pozostawienia swej ukochanej rybki - Cassie na lotnisku.

- Wszyscy się ze mnie śmieją. Tak, to jest rybka, ale to moje zwierzątko, a to, że nie jest kotem czy psem, czy to ważne?" - stwierdza studentka.