Gdy upada linia lotnicza. Podpowiadamy, co robić

Kolejna linia lotnicza ogłosiła upadłość. Czy podróżni mają szansę wrócić do kraju w ramach wykupionych przelotów? Czy mogą odzyskać pieniądze za niewykorzystane bilety? Eksperci wyjaśniają.

„W tym smutnym dniu mówimy wszystkim: do widzenia” — opublikował na swoim portalu internetowym przewoźnik, informując w ten sposób o upadłości. Jednocześnie oświadczenie wydały władze lotniska London Stansted. Pasażerowie Primera Air, islandzkiej taniej czarterowej linii, poproszeni zostali o nieprzyjeżdżanie na lotnisko i o kontaktowanie się w sprawie odwołanych lotów bezpośrednio z przewoźnikiem. "Rozumiemy, że jest to trudny czas dla pasażerów, których plany zostały mocno pokrzyżowane — ze swojej strony oferujemy im pełny dostęp do informacji oraz wsparcie dla tych, którzy dotarli już na lotnisko i którzy dopiero dziś dowiedzieli się o braku lotów" — czytamy w oświadczeniu.

Ambitne plany a rzeczywistość

Bankructwo Primera Air to zaskakująca wiadomość, ponieważ jeszcze we wrześniu ogłoszono zamiar uruchomienia w 2019 r. nowych tras z Madrytu do Nowego Jorku, Bostonu i Toronto z początkową ceną 149 euro (ok. 640 zł) za jeden lot. Tego samego miesiąca zapowiedziano plany uruchomienia od 2019 r. bezpośrednich lotów z Frankfurtu do Nowego Jorku, Bostonu, Toronto i Montrealu. Rok temu upadłość ogłosiły: brytyjska linia Monarch Airlines oraz niemiecki przewoźnik Air Berlin, a jego austriacka filia Niki przekształciła się w LaudaMotion.