Pekin - podróż po stolicy Chin w pigułce

Chińczycy mawiają, że w Pekinie nie był ten, kto nie widział Wielkiego Muru i... nie zjadł kaczki po pekińsku. To wyjątkowe miejsce. Historia na każdym kroku przeplata się z nowoczesnością, a cesarskie pałace i świątynie sąsiadują z drapaczami chmur. Co więcej - miasto to zamieszkuje przeszło 21 mln ludzi, co stanowi ponad połowę ludności naszego kraju! Co trzeba zobaczyć w Pekinie? Prezentujemy trzy miejsca, których przegapić nie można.

Stolica Chin od zawsze była areną najważniejszych wydarzeń z życia kraju. Od koronacji kolejnych cesarzy, poprzez proklamowanie Republiki Chińskiej, a potem, przez Mao Zedonga, Chińskiej Republiki Ludowej po niedawne Igrzyska Olimpijskie. My udamy się na spacer tropem historii i kultury, tak bardzo różniących się od naszych polskich korzeni.

Zakazane Miasto

Imponujących rozmiarów kompleks pałacowy zbudowany na początku XV w., kiedy to jeden z cesarzy z dynastii Ming przeniósł stolicę do Pekinu i nakazał wybudowanie nowego, pełnego przepychu miejsca, w którym mógłby zamieszkać. Cel najwyraźniej udało się osiągnąć, gdyż cały kompleks liczy sobie 32 hektary. Wchodzi się tutaj pod portretem Mao a rezydencja utrzymana jest w pełnych bogatego przepychu kolorach złota i purpury. Całość składa się z (bagatela!) 980 budowli i 9000 pomieszczeń, jak świątynie, biblioteki czy kwatery licznych konkubin cesarza.

Dodatkowo miasto otoczone jest 52-metrową fosą i 10-metrowym murem, a odległość między skrajnymi bramami liczy blisko kilometr. Cały plan usytuowany jest on na osi północ-południe, zaś wejścia do budynków znajdują się od strony południowej, co otwiera je na pozytywną energię yang i jednocześnie sprawia, że miejsce chronione jest przed szkodliwym działaniem yin. Tu nic nie jest przypadkowe!

Wejście do tego miejsca dla "zwykłych śmiertelników" zakazane było przez blisko pięćset lat. Po ustanowieniu republiki w 1912 r., część zewnętrzną Zakazanego Miasta udostępniono jako muzeum, zaś w części wewnętrznej do roku 1924 nadal mieszkał (były już wtedy) cesarz Puyi. Podczas inwazji japońskiej Zakazane Miasto uległo poważnym zniszczeniom, jednak po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej zostało odbudowane i w 1965 r. ponownie udostępnione jako muzeum.

Co ciekawe, w 2017 r. prezydent USA, Donald Trump, wziął udział w uroczystym obiedzie na terenie Zakazanego Miasta. Towarzyszyła mu Pierwsza Dama USA oraz Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wraz z żoną. Tym samym Trump był pierwszym zagranicznym przywódcą od czasu ustanowienia w 1949 r. Chińskiej Republiki Ludowej, który dostąpił takiego zaszczytu.

Wielki Mur Chiński

Jest największą budowlą wzniesioną kiedykolwiek przez człowieka. Służył jako wał obronny przed obcymi plemionami, które chciały wtargnąć do Chin. W okresie świetności budowla liczyła ponad 7600 km długości, do czasów obecnych zachowało się ok. 2400 km. Jest to odległość porównywalna z odległością między Londynem i Moskwą! Całość, wraz z bocznymi odgałęzieniami, liczy co najmniej 21000 km i wiedzie grzbietami pasm górskich na wysokości ok. 1000 m n.p.m.

Co ciekawe, Wielki Mur Chiński to nazwa nadana przez Anglików w XIX w. Chińczycy mówią o nim Wànli Chángchéng, czyli Mur 10 000 Li. 10 tysięcy oznacza u Chińczyków coś nieskończonego. Li to jednostka miary. Kolejna ciekawostka - wbrew obiegowej opinii, Muru Chińskiego nie widać ludzkim okiem z kosmosu, nie umniejsza to jednak jego potędze.

Szacuje się, że już tylko mniej niż 20 proc. Wielkiego Muru z czasów cesarzy Ming jest w dobrym stanie. Co istotne, nie dość, że mur się rozpada, to… znika. Chińskie raporty alarmują, że nie ma już około połowy budowli w porównaniu z latami jego świetności. Na niektórych odcinkach, mimo prawnej ochrony, mur jest zwyczajnie rozbierany przez mieszkańców cegła po cegle, a następnie z pozyskanego materiału powstają domy i budynki gospodarcze. Nie bójmy się więc powiedzieć – spieszmy się z odwiedzinami Wielkiego Muru!

W okolicy Pekinu możemy go zwiedzić w dwóch miejscach – Badaling oddalonym od Pekinu ok. godzinę drogi oraz Mutianyu, gdzie dojazd zajmie ok. 2 godziny. Podążając jednak tropem historii, polecamy obierać ten drugi kierunek. Nie dość, że jest dużo mniej zatłoczony, zobaczymy tam fragmenty oryginalnego muru, nie tylko pieczołowicie odrestaurowaną jego odsłonę.

Pałac letni

Jak sama nazwa może sugerować, Pałac letni był niczym innym, jak miejscem letniego odpoczynku cesarzy chińskich. Właściwa nazwa, Yiheyuan, oznacza Ogród Pielęgnowania Harmonii. Centralnym jego punktem jest Wzgórze Długowieczności o wysokości 60 m oraz sztuczne jezioro Kunming, które zajmuje powierzchnię 2,2 km kw. Cały kompleks liczy 70 tys. m kw. zabudowanej przestrzeni z licznymi ogrodami, altankami, pawilonami, galeriami i klasycznymi rezydencjami, które zachwycają barwami i wzorami.

Pałac Letni ma za sobą burzliwą historię. Pierwsze rezydencje pojawiły się tutaj w XVIII w., ale początkowo nie cieszyły się zbyt dużą popularnością u rządzących. Kompleks stopniowo rozbudowywano jednak wielokrotnie padał też ofiarą najazdów, zaś zniszczenia bywały tak ogromne, że z całości zostawały niemal wyłącznie gruzy.

Największy wkład w rozbudowę Pałacu Letniego miała Cixi, cesarzowa Chin, która przepuściła tu całkiem pokaźną fortunę, zaś szczytem jej rozrzutności było przeznaczenie środków, które miały zmodernizować chińską flotę, na budowę marmurowej łodzi, którą oglądać można na nabrzeżu jeziora po dziś dzień. Niestety Pałac po jej śmierci ponownie popadł w ruinę i odnowiono go dopiero w latach 50. XX w. Właśnie efekt tych prac możemy podziwiać, odwiedzając dzisiaj Pekin.

Wybierając się do Pałacu letniego, należałoby zarezerwować sobie cały dzień. Zwiedzimy tam nie tylko piękne rezydencje cesarzowej Cixi, jak Pałac Dobroczynności i Długowieczności, który służył jako miejsce audiencji czy Pałac Nefrytowych Fal. Możemy przespacerować się też kilometrowym, pokrytym dachem gankiem, zwanym Długim Korytarzem. Obiega on Górę Długowieczności, na której znajdują się najstarsze budowle kompleksu. Tam też, górując nad brzegiem jeziora, wznosi się składający się z kilku pawilonów Pałac Rozwianych Obłoków. Strudzeni spacerami możemy też popływać łódką po olbrzymim jeziorze, gdzie napotkamy dziesiątki zakochanych.

Pekin - historia pod ramię z nowoczesnością

Pekin - historia pod ramię z nowoczesnością

Jak wspomnieliśmy na wstępie – Pekin to nie tylko wielowiekowa tradycja i historia. To także miasto kontrastów, prezentujące nam na każdym kroku swoją inną twarz.