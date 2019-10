Nie tylko zabytkowy Pekin. Nowoczesne oblicze stolicy Chin

Wszyscy kojarzymy z folderów turystycznych Zakazane Miasto albo Świątynię Nieba. Często zapominamy jednak, że Pekin to nie tylko starodawne budowle. Stolica Chin coraz częściej odsłania przed przybyszami swoją wyjątkową, futurystyczną stronę.

Metropolia zmian

Trudno nie docenić wpływu, jaki miały na dzisiejszy wygląd miasta Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2008 r. Chcąc zadziwić gości z całego świata, chińscy gospodarze widowiska sportowego zaprosili do współpracy najlepszych architektów ze wszystkich kontynentów. Mieli oni stworzyć w stolicy państwa wyjątkowe założenia architektoniczne. Wiele z nich możemy obserwować do dziś z bliska, i to zaraz po opuszczeniu samolotu z Polski.