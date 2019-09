Perełka Sycylii. Erice ponad chmurami

Trudno powiedzieć, kiedy jest piękniejsze: w pełni sycylijskiego słońca czy spowite mgłą, snującą się po średniowiecznych, wąskich, kamiennych uliczkach. Witajcie w Erice, średniowiecznym, włoskim miasteczku, w którym można się zakochać.

Miasteczko Erice na północno-zachodnim wybrzeżu Sycylii jest miejscem typowo turystycznym. Całą gminę zamieszkuje ok. 25 tys. osób, a samo leżące na trudno dostępnej górze miasto - niecały tysiąc. Reszta to kłębiące się tłumy zachwyconych turystów.

Chmury płyną przez miasto

Okolice Trapani to kurorty popularne wśród Polaków, ale zorganizowane w nich przez biura podróży wczasy do najtańszych nie należą. Mniej zapłacimy, lecąc do Palermo, a jeszcze mniej - do leżącej na przeciwległym brzegu wyspy Katanii. Potem można wynająć auto albo zwiedzać wyspę środkami transportu publicznego.