Perła Adriatyku ma nową atrakcję. Tylko dla odważnych

Dubrownik, położony w południowej Dalmacji, to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie największej perły Adriatyku. To niezwykle urokliwe miejsce może pochwalić się starówką wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W obrębie średniowiecznych murów obronnych kryje się wiele zabytków, ale stare miasto to nie wszystko. W rejionie Dubrownika w lipcu br. powstała nietuzinkowa atrakcja.