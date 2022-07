Nagrał rzadkie zjawisko. "Niezwykłe i z pewnością do czegoś potrzebne"

Pleń jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Co więcej, przyczyna wędrówki larw do dziś nie została ustalona. Pierwszym zoologiem, który zwrócił uwagę na to zjawisko, był związany z Gryfowem Śląskim i Jelenią Górą Caspar Schwenckfeld. Pod nazwą Ascarides militares opisał on pleń w wydanej w 1603 r. w Legnicy pracy pt. Theriotropheum Silasiae, będącej uporządkowanym opisem fauny Śląska.