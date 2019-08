Pielgrzymki do Mekki coraz niebezpieczniejsze. Upał może być nie do zniesienia

Wierni różnych wyznań co roku odbywają wiele pielgrzymek do miejsc świętych dla swojej religii. Niestety, z powodu zmieniającego się klimatu, długie przebywanie na słońcu staje się coraz bardziej niebezpieczne. Widać to najbardziej na przykładzie wędrówki muzułmanów do Mekki.

Co roku do świątyni Al-Kaba w Mekce w Arabii Saudyjskiej przybywają tysiące wyznawców Allaha. Ta pielgrzymka wiernych, zwana hadżdż, należy do jednego z pięciu filarów islamu, a jej odbycie jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Jednak zwyczaj ten staje się coraz bardziej niebezpieczny.

Wierni w Mekce są przez 5 dni, w trakcie których przebywają łącznie na powietrzu od 20 do 30 godzin. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) zauważają, że wkrótce przebywanie na zewnątrz, czyli również odbywanie pielgrzymek, stanie się "ekstremalnie niebezpieczne".

Temperaturę odczuwalną określa się za pomocą tzw. temperatury mokrego termometru, czyli takiej, gdzie główną rolę odkrywa wilgotność powietrza. Przy niskiej wilgotności, temperatura odczuwalna jest prawie identyczna z rzeczywistą. Jednak w przypadku dużych skupisk ludzi, tak jak na pielgrzymce, wilgotność, a razem z nią temperatura, rosną.

"Ekstremalnie niebezpieczna" jest temperatura odczuwalna wynosząca 51 st. C. Wydaje się dużo, ale, aby osiągnąć taki poziom, wystarczy jedynie temperatura rzeczywista 32 st. C i wilgotność powietrza 95 proc. A już sześciogodzinne wystawianie się na temperaturę odczuwalną 35 st. C jest dla człowieka śmiertelne.

Profesor Elfatih Eltahir z MIT sugeruje, że może potrzebne byłyby odpowiednie środki zaradcze i ograniczenie liczby wiernych odwiedzających Mekkę. Muzułmanie stosują kalendarz księżycowy, krótszy od używanego w Europie kalendarza gregoriańskiego o 11 dni, w stosunku do którego, czas pielgrzymki stale się zmienia. W tym roku hadżdż odbywał się w sierpniu, a np. w 2000 r. przypadał w marcu.

Największe ryzyko będzie czyhało na pielgrzymów w miesiącach letnich, czyli w latach 2047-52 i 2079-86. Z powodu katastrofy klimatycznej niebezpieczeństwo tragedii staje się coraz bardziej realne. Eltahir zauważa, że szczyty wysokich temperatur łączą się ze śmiertelnymi wypadkami w Mekce – w lipcu 1999 r. zadeptano 1462 osoby, a w 2015 r. zginęło ponad 769.

Według badacza duży wpływ miała w tym wypadku właśnie temperatura odczuwalna i związany z nią stres. Z tego względu w przyszłości niebezpieczne staną się nie tylko wędrówki do Mekki, ale też wszystkie inne letnie pielgrzymki na całym świecie oraz każde miejsce gromadzące dużą ilość ludzi.

