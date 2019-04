Plaga nielegalnych wysypisk śmieci w lasach. Sprawców pomagają namierzyć nawet listy miłosne

Opony, części karoserii, telewizory czy nawet kanapy. Takie "cuda" niemal codziennie znajdują strażnicy leśni. - Coraz częściej winowajców można namierzyć dzięki fotopułapkom czy... listom miłosnym – mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk Łukasz Plonus. Nie są więc bezkarni.

Nielegalne wysypiska w lasach to smutna rzeczywistość strażników, którzy mają teraz pełne ręce roboty. I nie chodzi tylko o nasadzanie lasów czy dbanie o dziką zwierzynę (Shutterstock.com)

Poprzez formularz #dziejesie otrzymaliśmy zgłoszenie od naszego Czytelnika o odpadach wyrzuconych w okolicy Wejherowa.

– Czy to jest normalne, że tyle śmieci leży nad jeziorem i zanieczyszcza środowisko kilkaset metrów od rezerwatu i obszaru chronionego programem Natura 2000? – napisał do nas Czytelnik i dołączył kilka zdjęć z okolic Sopieszyna, wsi położonej w gminie Wejherowo na północno-wschodnim obrzeżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Natura 2000.

Las jest otwarty

Skontaktowałam się w tej sprawie z Nadleśnictwem Wejherowo i tylko utwierdziłam się w przekonaniu, że problem śmieci dotyczy praktycznie wszystkich lasów i nie zależy od ich statusu ochronnego.

– Ludzie przywożą różne odpady i podrzucają "sąsiadowi na posesję". Nadleśnictwa chronią lasy w takim zakresie, w jakim to możliwe. Las jednak jest otwarty. Niestety nie ma recepty i dobrego rozwiązania prawnego do skutecznego powstrzymania tworzenia nielegalnych wysypisk w lasach – słyszę od Izabeli Kashyny-Pleskot z Nadleśnictwa Wejherowo.

Nielegalne wysypiska w lasach to smutna rzeczywistość strażników, którzy mają teraz pełne ręce roboty. I nie chodzi tylko o nasadzanie lasów czy dbanie o dziką zwierzynę. Niestety sen z powiek leśników coraz częściej spędzają "śmieciarze", którzy z początkiem wiosny ponownie o sobie przypomnieli.

Gdy dzwonię do rzecznika prasowego Nadleśnictwa Gdańska w sprawie zgłoszenia naszego Czytelnika, słyszę, że na Facebooku nadleśnictwa właśnie zamieszczono post o wyrzuceniu opon do lasu. Problem nielegalnych wysypisk to plaga. Najczęściej w lasach lądują też odpady budowlane. Nierzadko leśnicy natrafiają na łatwopalne substancje, które w każdej chwili mogą wywołać pożar.

Technologia i media społecznościowe pomocne

Leśnicy w walce z przestępcami posługują się nowoczesną technologią i na szczęście coraz częściej udaje się ich złapać.

– Coraz sprawniej udaje nam się wykrywać sprawców zaśmiecania. Straż leśna dochodzi do winowajców dzięki fotopułapkom, patrolom oraz pozostawionych w śmiechach dokumentach, zdjęciach czy nawet listach miłosnych – mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk Łukasz Plonus.

Fotopułapki służą do śledzenia wędrówek zwierząt, ale przydają się także w innych sytuacjach. Ponadto sami "śmieciarze" zostawiają też ślady, po których można ich zidentyfikować, pozostawiają w śmieciach faktury czy zaadresowane pocztówki.

Na Facebooku często piętnowane są osoby pozostawiające odpady w lasach, znajomi przesyłają sobie zdjęcia złapanych na gorącym uczynku "zaśmiecaczy", co też zwiększa identyfikację takiej osoby. Czy w takim razie świadomość wśród Polaków wzrasta i nie ma w nas zgody na podobne praktyki?

– Dzięki różnym akcjom Polacy zwracają większą uwagę na problem śmieci. Bardzo ważne jest też edukowanie dzieci przez rodziców i wynoszenie przez najmłodszych dobrych wzorców z domu – podkreśla Łukasz Plonus.

A z tym bywa różnie. Rozdźwiękiem między teorią a praktyką dzieli się ze mną edukator leśny.

– Zwykle na naszych zajęciach edukacyjnych nie mówię, że do lasu nie wyrzuca się śmieci. Wolę pójść tam z grupą dzieci, wziąć ze sobą worek i zbierać śmieci po drodze, jeśli się trafią. To lepiej działa niż mówienie. Ale kiedyś zrobiłem wyjątek i rozmawiałem o tym z dzieciakami. No i sytuacja trudna, bo rękę podnosi Kubuś i mówi, że on z tatą niedawno śmieci właśnie do lasu wywoził – wtrąca Witold Ciechanowicz, edukator leśny.

Chciałoby się powiedzieć, że trudno w takiej sytuacji zachować autorytet pedagoga, gdy przegrywa się z tatą ucznia.

– Prowadzimy też ogólnopolską akcję "Zabierz 5 z lasu". Polega ona na tym, że gdy idziemy do lasu na spacer, grzyby czy z psem, to zabieramy przy okazji ze sobą z lasu pięć sztuk dowolnych śmieci. Po spacerze wyrzucamy je do śmietnika. Każda osoba może przyłączyć się do tej akcji wstawiając zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #Zabierz5ZLasu – zachęca do wzięcia w akcji Plonus.

#Trashchallenge

Wracając do mediów społecznościowych. To właśnie na Facebooku jeden z użytkowników zamieścił dwa zdjęcia. Na jednym - dzikie wysypisko, na drugim - to samo miejsce wysprzątane na błysk. "Nowe wyzwanie dla was, znudzone nastolatki. Zróbcie zdjęcie miejsca, które potrzebuje sprzątania i pokażcie, co z nim zrobiliście".

Nasza redakcja podjęła się tego wyzwania i dzięki pomocy Lasów Państwowych trafiliśmy do miejsca, które naprawdę wymagało posprzątania. W 11 osób i w godzinę uzbieraliśmy 30 worków śmieci (w tym przynajmniej jeden samochód w częściach). Zamówiliśmy kontener, a odpady zostały wywiezione z lasu przez wyspecjalizowaną firmę współpracującą z lasami państwowymi.

Wierzymy, że #trashchallenge to szczególnie wartościowa akcja. Zamiast oblewać się zimną wodą czy chwalić się starymi zdjęciami, wolimy robić coś naprawdę fajnego. Kilka redakcji przyjęło nasze wyzwanie i co nas bardzo cieszy, również czytelnicy, którzy poprzez dziejesie przesyłają nam efekty swojego sprzątania.

Tysiąc wagonów śmieci

Cieszymy się z pozytywnej akcji i chcemy, żeby coraz więcej osób traktowało las jak wspólną przestrzeń, a nie niczyją. Jednak dane są wciąż niepokojące. Z informacji Nadleśnictwa Gdańsk wynika, że podczas sprzątania terenów zielonych z lasów rocznie wywozi się 114 tys. m kw. śmieci, a te, które zostały w zebrane w 2017 r. wypełniłyby tysiąc wagonów kolejowych. To poważna liczba. A na sprzątanie lasów wydaje się 20 mln zł rocznie.

Przypominamy, że papier rozkłada się 2-4 tygodnie, skórka od pomarańczy – 6 miesięcy, karton po mleku – 5 lat, puszka 100 lat, opona samochodowa 300 lat, plastikowa butelka – 450 lat, a sztuczna choinka i styropianowy kubek – nie rozkładają się wcale.

– Śmieć śmieciowi nie jest równy. Jedne zanieczyszczają glebę czy wodę, a inne są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Bywały przypadki, że dzikie zwierzę padło po zjedzeniu plastikowego worka, w którym zawinięta była żywność. Innym razem młody lis nie zdołał wyciągnąć głowy z plastikowego pojemnika, z którego chciał napić się wody – opowiada Plonus.

Przypominamy więc, że śmieci są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Mogą przyczynić się do powstawania pożaru, powodują skażenie wód, w tym wody pitnej, uwalniają do atmosfery trujące substancje, sprzyjają rozwojowi bakterii i niebezpiecznych grzybów, szpecą krajobraz, ale też dają niezbyt pochlebne świadectwo o okolicznych mieszkańcach.

Za zaśmiecanie lasu grozi kara do 5 tys. zł. – W drobnych sprawach winowajca może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Jeżeli mamy do czynienia z zaśmiecaniem lasu na większą skalę, na przykład sprawca wylał ścieki do lasu, wtedy sprawa trafia do sądu – informuje przedstawiciel Nadleśnictwa Gdańsk.

Przede wszystkim pamiętajmy, że las to naturalne środowisko życia zwierząt. Nie zaśmiecajmy więc ich domu. To nie jest miejsce dla śmieci!