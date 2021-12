Po 12 latach pociągi wracają do Końskich. Prezydent zachwycony

Jak wspomina, przewozy pasażerskie początkowo trafiły na sporą pustkę na przystankach, ale było to związane z okresem epidemii. "Jednak z podsumowania za ostatnie dziesięć miesięcy wynika, że łącznie autobusami w Końskich jeździło ok. 150 tys. osób. Tylko potrzebne było ok. roku, żeby nastąpiło odrodzenie tej komunikacji. Obawiam się, że w przypadku kolei też potrzebny będzie dłuższy czas, zanim ludzie przekonają się, że pociąg jest wygodnym sposobem dotarcia do Skarżyska, Opoczna, Tomaszowa czy Łodzi, lub dalszych miejsc, dla których poszczególne przystanki będą tylko punktem przesiadkowym".