U Maxima w Gdyni już nie zatańczymy. Co się stanie z perełką PRL-u?

- Nic dwa razy się nie zdarza - mówi była kelnerka z Maxima. - Niestety właściciele lokalu, którzy prowadzili go w czasie, gdy ja tam trafiłam, nie chcieli przyjąć do wiadomości, że rzeczywistość, a więc i oczekiwania gości się zmieniły, próbowali nawiązać do dawnych tradycji tego miejsca. Ale legenda rodzi się tylko raz, a to miejsce było przesiąknięte przeszłością w negatywnym sensie, po prostu "śmierdziało PRL-em" - wspomina kobieta.