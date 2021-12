Wandale pomalowali głaz nad Morskim Okiem. Leśniczy nie wytrzymał

Leśniczy nie wytrzymał

"Czasem się zastanawiam, czy turyści zdają sobie sprawę gdzie przychodzą, po co przychodzą w Tatry i inne góry i po co im kontakt z przyrodą. Zastanawiam się, po co ktoś bierze farbę albo marker czy inne urządzenia do bazgrania na wycieczkę i po co psuje to, co zostało stworzone przez naturę. Smutne to jest i przykre, że próbujemy upiększać to, czego upiększać już nie potrzeba" – mówi leśniczy w krótkim nagraniu.