Pociąg widmo. Codziennie jeździ bez pasażerów

Jest taki pociąg, który każdego dnia kursuje między Radomiem a Kielcami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie ma w nim żadnych pasażerów. Pusta maszyna dziennie pokonuje w ten sposób 170 km. PKP tłumaczy, że "to jedyne dobre rozwiązanie".

Pełna trasa pociągu rozciąga się między Wrocławiem a Radomiem. W tym drugim mieście kończy swój przejazd, a następnie skład wraca do Kielc, przez który przejeżdżał godzinę wcześniej. Tam jest sprzątany i przygotowywany do dalszej drogi. Po tych zabiegach znów wraca do Radomia, by zabrać z niego pasażerów. "Bezludny" pociąg pokonuje zatem 170 km dziennie.